2018-01-21 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. لحظة سقوط لافتة ضخمة فوق رأس فتاة شاهد.. لحظة سقوط لافتة ضخمة فوق رأس فتاة 2018/01/21 الساعة 2:11 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 1990 0 طباعة المواطن- متابعة سقطت لافتة ضخمة تخص محل تجاري على رأس فتاة أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة فوشان بمقاطعة جواندونج بالصين. شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : شاهد.. مواقف محرجة لأشخاص سقطوا فوق السلم الكهربائي شاهد.. نهاية مروعة لرجل حاول تقليد ابنه شاهد.. أم تربط ابنها في دراجتها النارية وتجره في الشارع! "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن مواعيد صرف حساب المواطن خلال 2018 .. هكذا يصرف إذا وافق يوم إجازة رسالة من مواطن إلى حساب المواطن: لا تعتمدوا على ما هو مسجل.. ادرسوا الحالات حساب المواطن: الرد على الشكوى خلال 60 يوم عمل حساب المواطن.. ماذا يعني فاقد الأهلية والفارق بين المؤهل والمستحق؟ بالفيديو.. طريقة تأكيد أو تغيير رقم الحساب البنكي في حساب المواطن انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات مساعد أوباما لشؤون الشرق الأوسط لـ “المواطن”: نظام الملالي ديكتاتوري .. فضح إرهابهم ضرورة فضل البوعينين لـ”المواطن”: ميزانية 2018 تاريخية والملك ركّز على معالجة مشكلة الإسكان رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي محلل سياسي فرنسي لـ”المواطن”: موقف السعودية من قرار ترامب بشأن القدس منطقي ويبيّن أبعاد القنبلة الأميركية الكاتب السعيد لـ”المواطن”: استقالة الحريري بداية مواجهة أذناب طهران وحزب الشيطان الرياضة العالمية مان يونايتد يحسم صفقة تعاقده مع نجم أرسنال شرط لوف الوحيد لتدريب نادي ريال مدريد برشلونة ينفي اقترابه من التعاقد مع نجم أتليتكو مدريد نجم ريال مدريد مطلوب في الدوري الصيني برشلونة يُجدد عقد النجم سيرجي روبيرتو حتى 2022 السياحة والسفر المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي بالصور .. 30 محلاً تجاريًا والمقاهي ومطاعم تنشط حي البجيري التاريخي بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة سلطان بن سلمان: طفرة سياحية قوامها 32 متحفًا بتمويل 5 مليارات ريال تيوب المواطن شاهد.. مواقف محرجة لأشخاص سقطوا فوق السلم الكهربائي شاهد.. نهاية مروعة لرجل حاول تقليد ابنه شاهد.. لحظة سقوط لافتة ضخمة فوق رأس فتاة شاهد.. مدرس يعتدي على طلاب بالعصا بسبب التأخير بالفيديو.. شجاعة جرو في مواجهة تمساح ضخم فيسبوك المرأة والطفل 5 أسئلة طرحها نساء بلا ظل قبل أكثر من عقدٍ تُناقَش اليوم مجتمعيًّا الأميرة بسمة عن قيادة المرأة: على المجتمع أن يتقبّل القرار سريعًا صحة جازان ردًّا على مغرّدة: رفضت تزويدنا بتفاصيل الحالة ونحتفظ بحق الرد حال عدم ثبوت الشكوى بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة