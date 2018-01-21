شاهد.. لحظة سقوط لافتة ضخمة فوق رأس فتاة

شاهد.. لحظة سقوط لافتة ضخمة فوق رأس فتاة

2018/01/21
الساعة 2:11 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1990
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المواطن- متابعة

سقطت لافتة ضخمة تخص محل تجاري على رأس فتاة أثناء سيرها بأحد شوارع مدينة فوشان بمقاطعة جواندونج بالصين.


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