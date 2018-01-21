شاهد.. لقطة طريفة من طفلة صغيرة في مباراة الأهلي والعروبة

المواطن – مروة نبيل

التقطت عدسات المصورين لقطة طريفة خلال مباراة الأهلي والعروبة، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، والتي انتهت بفوز الراقي بسداسية دون رد.

ونشرت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو قصير لطفلة صغيرة مستغرقة في النوم خلال أحداث الشوط الثاني من مباراة الأهلي والعروبة، حينما كانت النتيجة تُشير إلى تقدم الراقي برباعية.

وظهرت الطفلة بعد ذلك وهي تُشاهد مباراة الأهلي والعروبة في كأس الملك، بعد تسجيل الراقي للهدف السادس.

وانتهت مباراة الأهلي والعروبة بفوز الراقي بستة أهداف نظيفة، أحرزها سلمان المؤشر في الدقيقتين 33 و71، مؤمن زكريا في الدقيقتين 91 و93، حسين المقهوي في الدقيقة 41، وإيوانيس فيتفاتزيديس في الدقيقة 60.







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