شاهد.. مؤمن زكريا يُطمئن جماهير الأهلي السعودي بهدف في الزمالك

المواطن - مروة نبيل

بعث المصري الدولي مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي السعودي الجديد، رسالة طمأنينة لجماهير الراقي بعدما نجح في هز شباك الزمالك، منذ قليل، ليظهر قدرته التهديفية العالية.

وسجل مؤمن زكريا الهدف الأول لصالح النادي الأهلي في مرمى الزمالك في الدقيقة الثالثة من الديربي المصري، المُقام الآن على إستاد القاهرة الدولي، ليمنح فريقه الأفضلية ويُظهر مدى قدرته على استغلال الفرص وترجمتها لأهداف.

ووقع مؤمن زكريا على عقود انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي السعودي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، وسيخوض لاعب الراقي الجديد هذه المباراة ومباراة السوبر المصري المُقرر إقامتها في الإمارات، قبل أن ينضم إلى النادي الأهلي.







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