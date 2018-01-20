شاهد.. مدرس يعتدي على طلاب بالعصا بسبب التأخير

المواطن- متابعة

لكل شخص طريقة في التعليم، فهناك من يعتمد على التقدير والمحبة، وآخرون قد يكون التعليم بالنسبة لهم هو الضرب بالعصا إعمالًا بمقولة “العصا لمن عصى”.

ووثق مقطع فيديو مدرسًا في غانا الإفريقية يضرب الطلاب والطالبات الذين يتأخرون عن موعد الاصطفاف الصباحي، حيث بيّن المقطع إمساك المدرس بالعصا، فيما يستلقي الطالب أو الطالبة على الأرض ليقوم المدرس بضربه ثلاث مرات.

وضرب المدرس الطلاب حتى تم الانتهاء من معاقبة جميع المتأخرين والمتأخرات.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :