2018-01-28 دياب الرئيسيةتيوب المواطن شاهد.. نهاية غير متوقعة لشاب يستعرض مهاراته الكروية المذهلة شاهد.. نهاية غير متوقعة لشاب يستعرض مهاراته الكروية المذهلة 2018/01/28 الساعة 3:33 صباحًا - فيتيوب المواطن, حصاد اليوم 2285 0 طباعة المواطن- متابعة تعرض شاب لموقف محرج أثناء استعراض مهاراته الكروية أمام أصدقائه.. شاهد ماذا حدث؟ شاركنا بتعليقك إلغاء الرد لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. إقرأ ايضا : شاهد.. كرة بولينغ تتسبب في سقوط مروع لشاب شاهد.. مشاجرة عنيفة في فرنسا بسبب الشيكولاتة! شاهد.. فواتير الكهرباء بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة "> المزيد من الاخبار المتعلقة : حساب المواطن حساب المواطن.. سبب عدم تفاعل أيقونة تقديم الطلب عند الضغط عليها حساب المواطن: لا يُفصح عن إعانة الضمان في بيانات الدخل إيداع الدفعة الثالثة من حساب المواطن يوم 11 فبراير حساب المواطن يعيد التذكير بالفرق بين الأهلية والاستحقاق 10 أسئلة مهمة حول حساب المواطن عليك معرفة إجاباتها انفوجرافيك المواطن شاهد انفوجرافيك المواطن : قصة تراجع القرضاوي يرويها المستشار القحطاني انفوجرافيك المواطن : محمد بن سلمان.. قائد التغيير في السعودية انفوجرافيك المواطن : هنا أبرز ماقاله ولي العهد لتوماس فريدمان حوارات محلل اقتصادي لـ”المواطن”: اكتتاب أرامكو فرصة للمواطنين والأرباح ستكون مجزية مع قرب إيداع رواتب شهر يناير .. أستاذ إدارة إستراتيجية يشرح لـ”المواطن” كيف تتم إدارة ميزانية الأسرة مساعد أوباما لشؤون الشرق الأوسط لـ “المواطن”: نظام الملالي ديكتاتوري .. فضح إرهابهم ضرورة فضل البوعينين لـ”المواطن”: ميزانية 2018 تاريخية والملك ركّز على معالجة مشكلة الإسكان رفضها الوطن واحتضنها الغرب.. مشاعل العرادي توضح لـ”المواطن” سر اكتشاف جينات نباتية لإنتاج النفط الحيوي الرياضة العالمية #عاجل .. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعلن مشاركة أنديته بالبطولة الآسيوية مباراة السودان وزامبيا تشهد إنجازين لصقور الجديان نادي ليفربول يُودّع كأس إنجلترا 3 عوامل تؤهل باريس سان جيرمان لهزيمة ريال مدريد ريال مدريد يُشعل المنافسة على ترتيب الدوري الإسباني السياحة والسفر بموافقة من سلطان بن سلمان.. نزع ملكية عقار في المدينة المنوّرة دعمًا للسياحة المنظمة العربية للسياحة تدعو العالم العربي للاحتفال بيوم السياحة العربي بالصور .. 30 محلاً تجاريًا والمقاهي ومطاعم تنشط حي البجيري التاريخي بالصور.. سياحة سلوفينيا ترحب بزوار الخليج عبر برامج سياحة شتوية بالصور.. الشتاء اللندني والتجربة في الأشهر الباردة الدافئة تيوب المواطن شاهد.. كرة بولينغ تتسبب في سقوط مروع لشاب شاهد.. نهاية غير متوقعة لشاب يستعرض مهاراته الكروية المذهلة شاهد.. مشاجرة عنيفة في فرنسا بسبب الشيكولاتة! بالفيديو.. رقص مغربي مثير للجدل بالفيديو.. دراج يواجه نمرًا فيسبوك المرأة والطفل 5 أسئلة طرحها نساء بلا ظل قبل أكثر من عقدٍ تُناقَش اليوم مجتمعيًّا الأميرة بسمة عن قيادة المرأة: على المجتمع أن يتقبّل القرار سريعًا صحة جازان ردًّا على مغرّدة: رفضت تزويدنا بتفاصيل الحالة ونحتفظ بحق الرد حال عدم ثبوت الشكوى بالفيديو والصور.. فنانة أبها في تشكيل المعادن تسرد نجاحها لـ”المواطن” في ليلة باردة معرض تثقيفي عن سرطان الثدي في القرى بالباحة