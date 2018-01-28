شاهد.. نهاية غير متوقعة لشاب يستعرض مهاراته الكروية المذهلة

شاهد.. نهاية غير متوقعة لشاب يستعرض مهاراته الكروية المذهلة

2018/01/28
الساعة 3:33 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن- متابعة

تعرض شاب لموقف محرج أثناء استعراض مهاراته الكروية أمام أصدقائه.. شاهد ماذا حدث؟


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