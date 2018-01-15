شاهد.. وفاة لاعب أكروبات بعد سقوط مروع

المواطن - متابعة

تعرض لاعب أكروبات صيني لسقوط مروع أدى إلى وفاته أثناء تقديمه فقرة خاصة به في أحد المهرجانات المفتوحة.









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