شاهد.. وفاة لاعب أكروبات بعد سقوط مروع

شاهد.. وفاة لاعب أكروبات بعد سقوط مروع

2018/01/15
الساعة 1:50 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

تعرض لاعب أكروبات صيني لسقوط مروع أدى إلى وفاته أثناء تقديمه فقرة خاصة به في أحد المهرجانات المفتوحة.


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