شاهد.. 4 حوادث في آنٍ واحد بنفس المكان

شاهد.. 4 حوادث في آنٍ واحد بنفس المكان

2018/01/09
الساعة 6:34 صباحًا
- ‎فيتيوب المواطن, حصاد اليوم
1915
0
طباعة
المواطن - متابعة

وقعت 4 حوادث سير بطريقة مروعة في آنٍ واحد على أحد الجسور في العاصمة الروسية موسكو، جراء تساقط الثلوج.


لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

إقرأ ايضا :

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :