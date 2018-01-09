شاهد.. 4 حوادث في آنٍ واحد بنفس المكان

المواطن - متابعة

وقعت 4 حوادث سير بطريقة مروعة في آنٍ واحد على أحد الجسور في العاصمة الروسية موسكو، جراء تساقط الثلوج.







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