شايع شراحيلي يُشعل تويتر بـ3 هاشتاقات

المواطن - مروة نبيل

حرصت جماهير نادي النصر على توديع نجم الفريق الأول لكرة القدم، شايع شراحيلي، بطريقتها الخاصة، وذلك بعدما أعلن مجلس إدارة العالمي، مساء اليوم الجمعة، عن توقيع مخالصة مالية مع اللاعب، ليرحل عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وتفاعلت الجماهير مع هاشتاق شكرًا شايع شراحيلي الذي أطلقه حساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”، كما قامت بتدشين هاشتاق حمل اسم شايع شراحيلي وآخر باسم شكرًا شايع، وأصبحا ضمن قائمة الأكثر تداولًا على موقع التدوينات القصيرة في المملكة.

ورصدت “المواطن” تفاعل الجماهير مع الهاشتاقات على “تويتر”، وقال “الجوكر”: “أي لاعب خدم النصر يستاهل الشكر، وشايع أحد عناصر الجيل الذهبي اللي أدخلوا الفرحة لقلوبنا في موسم ٢٠١٤؛ لذلك نقول شكرًا شايع وبالتوفيق في مسيرتك القادمة”.

وكتب الصحفي الرياضي عبدالرحمن الفريح على هاشتاق شكرًا شايع : “من القلب شكرًا شايع لن ننسى مجهودك وحماسك.. كنت مؤثرًا في دوريين وكأس حققناها، واليوم حان وقت رحيلك من النصر، الله يوفقك في محطتك القادمة..”.

ونشرت “صافي” صورة النجم شايع شراحيلي وعلقت عليها قائلة: “شكرًا شايع لكل ابتسامة جميلة نثرتها في روح النصر، لكل لعبة حلوة أبهجت بها قلوب محبيك، من القلب شكرًا كل التوفيق لك”.

وقال “مثيب المطرفي”: “أحد رموز النصر في موسمي 2014 / 2015 كم فرحنا بسببك بعد الله في مباريات كثيرة، شكرًا شايع ما تكفيك والله”، وكتب “فايز الجهيم”: “كنت جزءًا من الدوري وفعالًا عندما أخذناه، وستبقى جزءًا من النصر (وبالأخص) ستبقى في قلوب النصراويين”.

وتابع “برق المزون”: “هاشتاق وفاء من جمهور النصر تجاه شايع.. شكرًا على إخلاصك وتفانيك.. قدمت كل ما عندك ولن ننسى الأيام الجميلة”، وأضاف “نئطة”: “يكفي أنك كل ما لعبت تقدم كل ما لديك رغم تواضع إمكانياتك .. شكرًا على كل شيء قدمته للنصر، الله يوفقك في ناديك القادم”.

وشهد هاشتاق شايع شراحيلي تفاعلًا كبيرًا من الجماهير النصراوية، وتجاوز عدد المغردين فيه الـ16 ألف مغرد، وقال “أحمد القحطاني”: “شكرًا لكل ما قدمت، كنت أحد العناصر المؤثرة في تحقيق الدوري مرتين. كل الأمنيات لك بمستقبل أفضل”.

وعلق “مشاري العجيمي”، قائلًا: “شايع شراحيلي برز مع ماتورانا حين نقله من الظهير إلى خانة المحور ولمع نجمعه مع كارينيو، وكان بعد الله أحد الأسباب الرئيسية للدوري وكأس ولي العهد لا نبخسه حقه بعد الوداع يستحق كلمة”.

الناقد الرياضي عادل الملحم غرد في هاشتاق شايع شراحيلي قائلًا: “كل التوفيق للكابتن شايع شراحيلي في مشواره القادم. شايع قدم مستويات متميزة مع العالمي وساهم في تحقيق بطولتي دوري وكأس ولي العهد”.

أما هاشتاق شكرًا شايع شراحيلي الذي أطلقه حساب نادي النصر، فكتب عليه “أبو المعتز”: “كنت وفيًّا للنادي وللجمهور من صغرك، وسوف نكون أوفياء معك في مغادرتك وفقك الله”، وقال “فهد”: “قرار أتمنى لا نندم عليه”.

عضو هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر، “مشعل السفاعي”، قال: “لكل من خدم النادي ولكل من ساهم بأحد إنجازاته الوفاء طبع كل نصراوي غيور، من القلب شكرًا شايع شراحيلي على كل ما قدمته لخدمة معشوقنا ومعشوقك وأتمني لك التوفيق بمشوارك القادم”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :