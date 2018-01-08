شرطة الباحة تكشف تفاصيل انتحار طفلة داخل غرفتها بقرية الطويلة

المواطن - الباحة

كشفت شرطة الباحة، اليوم الاثنين، تفاصيل انتحار طفلة، 11 عاماً، داخل غرفتها بمنزل ذويها في قرية الطويلة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العقيد سعد صالح طراد أن غرفة العمليات الرئيسية تلقت بلاغاً عبر اتصال هاتفي من أحد المواطنين، يسكن قرية الطويلة إحدى القرى التابعة لمدينة الباحة، يفيد فيه بأنه وجد ابنته البالغة من العمر 11 عاماً داخل غرفتها معلقة بواسطة شال بدولاب الملابس الخاص بها.

وتم انتقال الجهات الأمنية والجهات ذات العلاقة للموقع المشار إليه، وبمعاينة الجثمان من قِبَل الطبيب الشرعي، اتضح أن الفتاة قد فارقت الحياة بربط شال حول رقبتها وطرفه الآخر مربوط بحافة دولاب ملابسها.

وأضاف طراد أنه من خلال المعاينة وتحليل مسرح الحادث لم يتضح أي آثار عبث أو تكسير أو عنف؛ مما يشير بأن الحادثة عبارة عن إيذاء الضحية لنفسها، وانتفاء الشبهة الجنائية، وتم إيداع الجثمان ثلاجة مستشفى الملك فهد بالباحة، لاستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة.







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