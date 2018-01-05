شرطة العاصمة المقدّسة تطيح بـ269 مخالفًا لنظام العمل والإقامة

المواطن ـ مكة المكرّمة:

كشف المتحدث الأمني باسم شرطة العاصمة المقدسة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أمس الخميس 4 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ شرطة المنطقة، نفّذت حملة أمنية لملاحقة مخالفي نظام الإقامة والعمل، أسفرت عن توقيف 296 مخالفًا.

وأوضح القرشي، أنّه نفَّذت شرطة العاصمة المقدسة، بتاريخ ١٧ / ٤ / ١٤٣٩ هـ، حملة أمنية بمشاركة الجهات الأمنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، استهدفت ثلاثة مواقع بالعاصمة.

وأشار إلى أنَّ “ذلك يأتي في ظل الجهود المستمرة التي تُبذَل من قِبَل شرطة المحافظات بالمنطقة، لضبط الأشخاص الذين يقيمون بالبلاد بطريقة غير نظامية”.

وبيَّن القرشي أنّه “أسفر تضافر تلك الجهود عن ضبط 296 من مخالفي نظام العمل والإقامة”، لافتًا إلى أنَّه “تمت إحالتهم لجهة الاختصاص، لتطبيق النظام بحقهم”.

وأكَّد العقيد القرشي، في ختام بيانه، أنّه “ما زالت الحملات الأمنية بالمنطقة مستمرة لضبط المخالفين والمقيمين بالبلاد بطريقة غير نظامية”.