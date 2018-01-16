شرطة القريات تفكك عصابة السبعة

المواطن ـ الجوف

أطاحت شرطة منطقة الجوف، بـ7 مواطنين في محافظة القريات، سرقوا أسطوانتي غاز، إضافة إلى ارتكابهم عدة سرقات أخرى، أخفوا ما استحوذوا عليه منها في مزرعة مهجورة.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “قوة المهمات والواجبات الخاصة بشرطة محافظة القريات، تمكنت فجر اليوم من ضبط 7 مواطنين في العقد الثاني من عمرهم، بعد الاشتباه بوضعهم”.

وأشار إلى أنَّه “ضبط معهم أسطوانتا غاز بمركبتهم، وبعد مساءلتهم أقروا بأنهم قاموا بسرقتها، إضافة إلى سرقات سابقة تمثلت في 3 شاشات بلازما ورسيفر وساعات يد ودي جي مع سماعاته، وإخفائها في مزرعة مهجورة، وتمت إحالتهم لمركز شرطة حصيدة، وإشعار النيابة العامة بحكم الاختصاص”.







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