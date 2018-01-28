شرفي نصراوي يدعم النادي بمليون ريال

المواطن - مروة نبيل

في بادرة طيبة منه، قدم عضو هيئة أعضاء الشرف بنادي النصر، إبراهيم بن عبدالله المهيدب، دعمًا ماليًّا لمجلس إدارة العالمي مقداره مليون ريال.

ويُعد هذا ليس الدعم الأول الذي يُقدمه المهيدب للعالمي خلال هذه الفترة؛ حيث إنه قدم دعمًا ماليًّا للإدارة قبل ثلاثة أسابيع قيمته مليون ريال، وذلك وفقًا لحساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”.

ومن جانبها ثمنت إدارة نادي النصر لعضو الشرف إبراهيم المهيدب، مبادراته الداعمة والمستمرة للعالمي، وهذا أمر غير مستغرب منه، ويأتي امتدادًا لدعمه المتواصل لناديه النصر.







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