شرفي هلالي يتكفل بمعسكر الفريق أمام القادسية

المواطن - مروة نبيل

في بادرةٍ طيبةٍ منه، تكفَّل عضو شرف نادي الهلال، حمد الحماد، بمصاريف إقامة الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم في الدمّام؛ استعدادًا لملاقاة نظيره القادسية.

وحرص مجلس إدارة نادي الهلال على تقديم الشكر والتقدير إلى عضو الشرف، حمد الحماد، على هذه المبادرة الطيبة قبل مباراة القادسية، وثمَّن جهوده ودعمه المتواصل للنادي، وذلك وفقًا للبيان الذي نشره حساب الزعيم على “تويتر”.

ومن المُقرر أن يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية نظيره الهلال، يوم غدٍ السبت، على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الملك.







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