شروط رونالدو للبقاء مع ريال مدريد.. إقالة زيدان والتخلص من هؤلاء

المواطن - محمد سمعة

تقدم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني بمطالبه إلى فلورنتينو بيريز رئيس الريال من أجل تحسن الفريق في الفترة المقبلة .

وذكر موقع دون بالون الإسباني أن رونالدو طلب من ريال مدريد إيجاد مدرب جيد يكون بديلًا للفرنسي زين الدين زيدان والتخلص من جاريث بيل وبيع اللاعب داني سيبايوس.

وحدد رونالدو مطالبه من أجل البقاء مع الريال وإلا سيرحل لناد آخر بعد نهاية الموسم الحالي.

يقدم ريال مدريد أداء سلبيًا للغاية في الموسم الحالي حيث يحتل المركز الرابع في بطولة الدوري الإسباني.







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