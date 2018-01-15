شيزوفرينيا تميم قطر.. ارتمى في أحضان إيران ويبحث التصدي لها مع ترامب!

المواطن- الرياض

بحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد، التصدي للنفوذ الإيراني “الخبيث” وهزيمة الإرهاب، وهو ما وصفه البعض بأن شيزوفرينيا (فصام في الشخصية)، يجعل تميم يرتمي في أحضان طهران ثم يبحث التصدي لها مع ترامب.

وبحسب ما ذكر البيت الأبيض، جدد ترامب خلال الاتصال دعمه لمجلس تعاون خليجي قوي ومتحد يركز على التصدي للتهديدات الإقليمية.

وتشهد العلاقات القطرية الإيرانية طفرة بعد القطيعة العربية للدوحة بسبب دعمها للإرهاب، حيث اختار تميم قطر التعاون والارتماء في أحضان طهران وبيع أشقائه بأبخس الأثمان.

وقبل أيام، وعلى الرغم من اشتعال العديد من المدن الإيرانية بالتظاهرات الإيرانية، إلا أن فضائحية قطر غابت عن المشهد بشكل يثير الشكوك.

وطرح العديد من المغردين العرب التساؤلات حول غياب الجزيرة عن تغطية أخبار تظاهرات إيران، وهي التي دأبت على اختلاق الأحداث وتصويرها في العديد من الدول من بينها مصر والبحرين وغيرها.

وتذكر المغردون كيف كانت الجزيرة تركز على إظهار أحداث الربيع العربي في الدول العربية والتركيز على تظاهرات صغيرة وإعادة تصويرها من أكثر من زاوية للإيحاء بأنها تظاهرات شعبية في الوقت الذي تغاضت فيه عن آلاف المتظاهرين في مدن إيران.

وربط المغردون بين غياب الجزيرة عن التظاهرات الإيرانية والدور القطري المشبوه في دعم التنظيمات الإرهابية وفتح أبواب الدوحة لقادة وأعضاء الجماعات الإرهابية المحظورة والتواطؤ بين الدوحة وطهران لدعم الميليشيا الانقلابية في اليمن.







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