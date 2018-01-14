صالح القميزي يخضع لعملية جراحية

المواطن – مروة نبيل

كشف نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها لاعب الفريق الأول بالليث صالح القميزي.

ونشر حساب نادي الشباب على “تويتر”، صورة لنجم الفريق الأول صالح القميزي، عقب خضوعه للفحوصات الطبية اللازمة، فور خروجه مُصابًا من مباراة الليث والاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وأشار الشباب إلى أن صالح القميزي خضع لفحص طبي مع الشريك الطبي للنادي، وكشفت الفحوصات عن كسر في عظم الترقوة سيجري اللاعب على إثرها عملية جراحية، يوم غد الاثنين، بالتعاون مع الراعي الطبي.

وكان نادي الشباب قد نجح في تحقيق الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ليرتفع رصيده لـ25 نقطة، مُحتلًّا بهم المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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