صحافي يكشف خطوة ترامب المرتقبة مع إيران

المواطن - متابعة

أكد صحافي في وكالة “بلومبيرغ”، اليوم الجمعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيمدد تخفيف العقوبات على إيران بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران عام 2015 مع الولايات المتحدة وقوى عالمية.

وكتب نيكولاس ودهامز عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” “إلى الآن لم يقرر الرئيس.. ومن المتوقع أن يعكس البيان الجمعة الإحباط لدى الحلفاء الأوروبيين والكونغرس”.

وأمام ترامب مهلة تنقضي اليوم الجمعة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات.

وتعهد ترامب بإلغاء الاتفاق النووي، ويعني اتخاذ الرئيس الأميركي قرارًا بوقف تخفيف العقوبات إنهاء الاتفاق الذي يفرض قيودًا على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات الغربية عن كاهلها.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :