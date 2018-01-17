صحة جازان تكشف تفاصيل وفاة مولودة عمرها 10 ساعات: الحادث الذي تعرّضت له الإسعاف لم يكن سببًا

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان

كشفت إدارة الصحة في منطقة جازان، عن تفاصيل وفاة مولودة عمرها 10 ساعات، عقب تحويلها من مستشفى العارضة إلى مستشفى أبو عريش، بثلاثة أيام.

وأوضحت الصحة، في بيان لها، الثلاثاء 16 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنه أثناء نقل إحدى الحالات الحرجة، لمولودة عمرها 10 ساعات، كانت تعاني من عيب خلقي في القلب، مع نقص في نسبة الأوكسجين في الدم، ونقص في نسبة الجلوكوز في الدم، قبل الولادة بمستشفى العارضة العام، بسبب استنشاقها للسائل الأمنيوسي، مما تسبب لها باختناق ومضاعفات صحية أخرى، تم على إثرها إجراء عملية قيصرية سريعة.

وبيّنت أنّه “كانت حالة المولودة حرجة، مما استدعى تحويل الحالة إلى (إنقاذ حياة)، من مستشفى العارضة إلى مستشفى أبو عريش العام، بواسطة أخصائي الأطفال”.

وأشارت إلى أنّه “أثناء نقل الحالة تعرض الإسعاف الناقل للحالة لحادث مروري بسيط، لم ينتج عنه أي إصابات، وتم التعامل مع الحدث في حينه، واستبدال الإسعاف، واستكمال نقل الحالة إلى مستشفى أبو عريش العام”.

وأبرزت أنَّه “تم استقبال الحالة بمستشفى أبو عريش، واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، وتنويم الحالة لمدة ثلاثة أيام بقسم العناية المركزة للخدج”، موضّحة أنّه “نتيجة لوجود تضخم في القلب ناتج عن عيب خلقي منذ الولادة، فقد تعرضت الحالة لمضاعفات نتج عنها هبوط حاد في الدورة الدموية، مما أدى لتوقف القلب، وتم إجراء الإنعاش القلبي دون أن يكون هناك أي استجابة وفارقت المولودة الحياة”.

واختتمت صحة جازان بيناها بالقول: إذ تتقدم الصحة بصادق العزاء لذوي الطفلة، فإنها تؤكد لقائدي المركبات ومرتادي الطرق على أهمية التعاون واحترام سيارات الإسعاف أثناء نقل الحالات المرضية، وتؤكد في نفس السياق حرصها على سلامة المرضى وعلى القيام بواجبها تجاه أي شكوى تتلقاها.

وأكّدت أنّه “جاري التحقق من أنه تم التعامل مع الحالة وفق ما يتطلبه الموقف، ولن تتردد في اتخاذ الإجراءات النظامية في حالة رصد أي تقصير في التعامل مع الحالة، متمنين الصحة والسلامة للجميع”.







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