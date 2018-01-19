صحة حفر الباطن تطلق برنامج الطبيب الزائر لعدة تخصصات

المواطن - حفر الباطن

أطلقت صحة حفر الباطن برنامج الطبيب الزائر لعدد من التخصصات الدقيقة في المنشآت الصحية، في إطار حرصها على توفير القوى العاملة ذات الكفاءة العالية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى من خلال التخصصات التي تحتاجها صحة حفر الباطن، وذلك باستقطاب الأطباء المتميزين في التخصصات الدقيقة.

البرنامج تم تفعيله خلال الشهر الجاري، ويستمر بصفة شهرية في عدة تخصصات شملت استشاري الغدد الصماء والسكري للأطفال واستشاري أعصاب أطفال واستشاري صدرية للأطفال واستشاري قلب أطفال.

البرنامج يهدف إلى خدمة المرضى في مكان إقامتهم، وسيسهم في تخفيف العبء على المرضى وذويهم من عناء السفر للمناطق المركزية لتلقي العلاج وتقليص تباعد المواعيد للمرضى، كما سيحقق البرنامج تدريب الكوادر الطبية لتحقيق رؤية وزارة الصحة بتقديم الخدمة المتكاملة للمستفيدين وبجودة عالية.

كما فعّلت العيادات الاستشارية بمركز صحي أبو موسى ومركز صحي شرق الباطن والعمل بالفترة المسائية في مركز التأهيل الطبي.

الجدير بالذكر أن صحة حفر الباطن تقوم بشكل دوري بدراسة احتياج المنطقة ودعمها وفق المعايير المحددة لكافة التخصصات.

كما تقوم بالتدريب المستمر لكافة العاملين في التخصصات الطبية والفنية والفنية المساعدة لرفع معدل الكفاءة وتحقيق أعلى معايير الجودة في الخدمة المقدمة، إضافة إلى توفير جميع التجهيزات الطبية ذات المعايير العالمية التي تساعد في سلامة وصحة النتائج المطلوبة لتشخيص المرض وتحديد الجرعات المطلوبة.







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