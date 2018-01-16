صحفي يؤكد انتقال نجم الآرسنال إلى مان يونايتد بهذه الطريقة

صحفي يؤكد انتقال نجم الآرسنال إلى مان يونايتد بهذه الطريقة

2018/01/16
الساعة 2:57 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

ذكر الصحفي تيبو فيزريان أن صفقة انتقال ألكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد تمت مقابل انتقال الآرميني هنريك ميختاريان لنادي آرسنال .

وكتب فيزريان تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا : انتقال ميختاريان من اليونايتد إلى الآرسنال تم مقابل انتقال سانشيز إلى اليونايتد .

وكان نادي مانشستر سيتي انسحب من صفقة التعاقد مع أليكسيس سانشيز بسبب طلب آرسنال الحصول على مبلغ مالي أعلى من 20 مليون جنيه إسترليني .

وكان سانشيز انضم إلى صفوف الآرسنال في عام 2014 قادمًا من برشلونة الإسباني ورفض اللاعب التشيلي مؤخرًا تجديد عقده مع الجانرز .


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