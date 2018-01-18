صرف المعاشات وفقًا للتقويم الميلادي للمرة الأولى

وقالت المؤسستان في بيان لهما إنه تماشياً مع التوجيهات الكريمة من مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لكل العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وقرار المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية القاضي بتوحيد التقويم المتبع في منشآت القطاع الخاص لأداء الاشتراكات الشهرية ليكون وفق التقويم الميلادي.



وأشارت المؤسستان إلى أن مواعيد التطبيق سيتم الإعلان عنها قريباً من قبل كل مؤسسة على حدة حال الانتهاء من التجهيزات اللازمة. ‎