صفقات الهلال والأهلي الأميز

المواطن – مروة نبيل

أشاد الناقدان الرياضيان جمال عارف والدكتور وحيد بغدادي، بصفقات ناديي الهلال والأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوفهما بلاعبين مميزين.

وقال جمال عارف خلال تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”: “الأهلي هو الأكثر استفادة من الصفقات المميزة بالفترة الشتوية.. والجولتين القادمة ستحدد من سيكون المنافس على الدوري”.

وعلق وحيد بغدادي، لبرنامج “أكشن يا دوري” على صفقات الأندية خلال فترة الانتقالات الشتوية، قائلًا: “الصفقات الهلالية والأهلاوية هي الأميز.. وبذلك ستنحصر المنافسة بينهما في الدوري السعودي”

ونجح النادي الأهلي في التعاقد مع عدد من اللاعبين الأجانب المميزين، ومنهم المصري مؤمن زكريا، والتونسي محمد أمين بن عمر، والأسترالي مارك ميليغان، وضم الهلال النجم المغربي المتألق أشرف بن شرقي، واقترب من التعاقد مع الأرجنتيني إيزيكويل سيروتي.







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