صورة توضح موقف ضريبة القيمة المضافة من استرجاع السلعة

المواطن- عبدالرحمن دياب

أعادت ضريبة القيمة المضافة التذكير بضرورة إعادة البائع ثمن السلعة مع الضريبة في حال رغب الشاري باسترداد ماله بعد عملية الشراء.

ونشرت حساب ضريبة القيمة المضافة على “تويتر”، صورة تبين المعنى ذاته، جاء فيها: “في حال اشترى شخص سلعة مطبق عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وأراد إرجاع السلعة التي اشتراها والحصول على المبلغ المدفوع، على البائع أن يرد له كامل المبلغ المسدد بما فيه ضريبة القيمة المضافة”.

وفي وقت سابق، جددت الهيئة العامة للزكاة والدخل، التأكيد على حق العميل في استعادة ضريبة القيمة المضافة في حال رد السلعة التي اشتراها للمنشأة.

وأوضح حساب العناية بالعملاء، التابع للزكاة والدخل على تويتر- أنه في حال رفض المنشأة إعادة قيمة الضريبة، فعلى العميل تقديم بلاغ بالواقعة.

جاء ذلك ردًّا على شكوى أحد الأشخاص من عدم رد مبلغ الضريبة إليه بعد أن قام بإعادة السلعة إلى المحل.

ورد حساب العناية بالعملاء بقوله: “عزيزي العميل، يتم استرداد ضريبة القيمة المضافة مع قيمة السلعة المستردة، وفي حال مخالفة أي منشأة لذلك يمكنكم تقديم بلاغ عبر تطبيق الضريبة المضافة، أو عبر مركز الاتصال 19993”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :