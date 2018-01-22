صورة ساخرة تكشف سبب انتقال نجم آرسنال إلى اليونايتد

المواطن - محمد سمعة

بات النجم التشيلي أليكسيس سانشيز جناح نادي آرسنال الإنجليزي قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

ورفض سانشيز تجديد عقده مع الآرسنال والذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي مفضلًا خوض تجربة احترافية جديدة في فريق آخر .

ونشرت شبكة جول الرياضية الشهيرة عبر حسابها على تويتر صورة ساخرة حول السبب الحقيقي وراء رغبة سانشيز بالانتقال إلى مان يونايتد .

وقالت الصورة إن سانشيز فضل الانتقال إلى اليونايتد لأن الأخير ينافس على البطولات ويلعب في دوري أبطال أوروبا ، عكس آرسنال والذي ينافس في كل موسم على المركز الرابع فقط في الدوري الإنجليزي .







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