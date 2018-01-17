صورة وقصة.. الأب المكلوم يودع أبناءه الـ6 وزوجته في جازان

المواطن- عبدالرحمن دياب

جالس لا يصدق ما حدث.. ففي ثوانٍ رحل الجميع من حياته، زوجته وأبناؤه، بسبب أخطاء دمرت الطريق وتسببت في حادث أودى بحياتهم في جازان.

الأب المكلوم يودع أبناءه الستة وزوجته، والدموع تنهمر والكلمات تختنق لا تقوى على الخروج من هول الألم.

ويمر أمامهم فربما يهدأ قلبه المحروق بألم الفراق، ينظر للأكفان وكأنه يخترق القماش بعينيه عسى أن يلتقط مشهد أخير لهم قبل الوداع الأخير.

بأي ذنب قُتلوا؟ وإلى متى يستمر نزيف الأسفلت بسبب انعدام ضمير البعض وإهمال المسؤولين.. هي أسئلة تتردد لمن يشاهد صورة الأب المُبكية يتحسر على ما رحلوا وتركوا جرحًا غائرًا في صدره لن يلتئم.

والجموع الغفيرة، في قرية “أبو السلع” التابعة لمحافظة صبيا بجازان شيعت 6 هم عدد عائلته، وماتوا بسبب الحفريات والتشققات في الطبقة الأسفلتية.

واصطدمت سيارة تقل عائلة مكونة من 8 أفراد بسيارة من نوع “قلاب” على أحد طرق الواصل بين- هروب- وصبيا، نتيجة إهمال الجهات المعنية ووجود حفريات وتشققات في الطبقة الأسفلتية.

وتفاعل وزير النقل الدكتور نبيل العامودي مع الحادث، حيث أمر بإنهاء تكليف مدير عام إدارة الطرق بجازان.







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