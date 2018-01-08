ضبط أحد أفراد عصابة سرقة الوافدين والاعتداء عليهم بالقريات

المواطن - الجوف

تمكنت شرطة منطقة الجوف من ضبط أحد المشاركين، الذين ظهروا في فيديو متداول يعتدون على وافد بنجلاديشي أثناء قيامه بتعبئة البنزين لمركبتهم وسلب أمواله.

وأوضح المتحدث الإعلامي بشرطة مِنطقة الجوف، المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الوافد أبلغ مركز شرطة المطار بمحافظة القريات بتعرضه للاعتداء بالضرب وسلب ما بحوزته من أموال.

وأضاف النومس أن شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المحافظة كثفت جهودها وتم التعرف على الأشخاص الثلاثة، وضبط أحدهم مواطن (بالعقد الثَّانِي من العمر) وأحيل للنيابة العامة، ولا يزال تعقب باقي الجناة جارياً.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :