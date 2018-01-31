ضبط مستحضرات تجميل مغشوشة تُسوق على 3 حسابات إنستجرام

المواطن- عبدالرحمن دياب

ضبطت الفرق الرقابية لوزارة التجارة، مقرًّا سكنيًّا لتصنيع مستحضرات التجميل من مواد مغشوشة ومجهولة المصدر.

ولفت متحدث وزارة التجارة والاستثمار، عبدالرحمن الحسين، في تغريدة له على “تويتر”، إلى أن يتم تسويق هذه المواد المغشوشة عبر 3 حسابات في منصات التواصل الاجتماعي.



وأعلن الحسين عن ضبط الوافدين والوافدات الذين يصنعون مواد التجميل والكريمات والزيوت من مواد مغشوشة ومجهولة المصدر، ويسوقونها عبر حسابات في إنستجرام، يتابعها أكثر من ربع مليون شخص.

وأكد متحدث التجارة أنه تم ضبط شحنات قبل إرسالها، كما سُلم المخالفون إلى الجهات الأمنية.







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