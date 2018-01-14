ضبط 834 حبة كبتاجون و305 حزم قات في سيارتين بالشرقية ومكة

المواطن - الرياض

ضبط أمن الطرق في الشرقية، 834 حبة من نوع الكبتاجون المخدر، داخل سيارة شفروليه يستقلها مواطنان في العقد الثاني والثالث من العمر.

وأكد مدير الإدارة العامة للعلاقات والإعلام بالأمن العام العقيد، سامي بن محمد الشويرخ، أن مركز الهزاع لأمن الطرق، التابع للمنطقة الشرقية، اشتبه في السيارة وباستيقافها وتفتيشها ضُبط بداخلها الكمية المذكورة.

وفي سياق متصل، قال الشويرخ: إن مركز القطان لأمن الطرق التابع لمنطقة مكة المكرمة اشتبه في سيارة نوع شيفروليه يستقلها شاب في العقد الثالث من العمر وباستيقافها وتفتيشها عُثر بداخلها على 305 حِزَم من القات المخدر، حيث تم تسليم المقبوض عليهما مع المضبوطات لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.







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