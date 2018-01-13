طبيب البيت الأبيض يكشف عن الحالة الصحية لترامب

المواطن - متابعة

أعلن طبيب البيت الأبيض، روني جاكسون، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب “يتمتع بصحة ممتازة”، وذلك بعد خضوعه لأول فحص طبي منذ توليه مهام منصبه.

وتم إجراء الفحص في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في بيثيسدا بولاية ميريلاند، واستغرق حوالي ثلاث ساعات.

وقال جاكسون في بيانٍ مقتضبٍ أصدره البيت الأبيض: إن “الفحص الطبي للرئيس اليوم في مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني كان جيدًا بشكل استثنائي، والرئيس يتمتع بصحة ممتازة، وأنا أتطلع إلى تقديم بعض التفاصيل يوم الثلاثاء”.

وسيجمع جاكسون نتائج الفحص خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن ينضم إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، في غرفة المؤتمرات الصحفية يوم الثلاثاء لتقديم تقريرٍ مفصَّل والرد على أسئلة الصحافيين.







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