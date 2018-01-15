طريقة بسيطة لحساب المسافة الآمنة بينك وبين السيارة أمامك

المواطن- الرياض

قدمت وزارة النقل طريقة بسيطة لحساب المسافة الآمنة، التي يجب أن يتركها قائد السيارة بينه وبين السيارة التي أمامه.

وقالت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”: إن ترك مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي أمامك يمنحك وقتًا أكبر للتعامل مع الحالات المفاجئة بشكل صحيح، وتفادي وقوع الأضرار سواء البشرية أو في السيارات.

ولفتت إلى أنه عندما تتخطى السيارة التي أمامك نقطة ثابتة على جانب الطريق كحاجز حديدي، أو لوحة إرشادية فيجب أن تمضي ثانيتان على الأقل قبل وصول سيارتك لنفس النقطة.







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