طريقة حساب سعر البنزين في السعودية 2018

المواطن - الرياض

مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العديد من السلع والخدمات في المملكة اعتبارًا من بداية العام الجديد اليوم كان سعر البنزين وأسعار المحروقات من بين أكثر الأمور التي شغلت بال المواطن.

وتداول المغردون رابط موقع يمكن من خلاله أن يتم حساب سعر البنزين في السعودية، حيث يطلب الموقع تحديد السعر القديم واختيار نوع البنزين ثم الاستعلام عن سعر البنزين في السعودية.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة على العديد من الخدمات والسلع في المملكة في بداية العام الجديد بعد أن أكلمت 90 ألف منشأة استعداداتها للتطبيق.

والتزمت المملكة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بدءاً من اليوم.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد، ابتداءً من الإنتاج ومروراً بالتوزيع وحتى مرحلة البيع النهائي للسلعة أو الخدمة.

وتُطبق ضريبة القيمة المضافة في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.

والمعروف أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قِبَل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.

وكانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية نشرت في وقت سابق سعر البنزين في السعودية بعد تطبيق القيمة المضافة.

ولفتت إلى أن سعر البنزين في السعودية سيكون وفقًا لما يلي:

المنتج السعر ( ريال / لتر )

بنزين 91 بـ 37 ر 1

بنزين 95 بـ 04 ر 2

الديزل ( للصناعة والمرافق ) 378 ر 0

الديزل ( النقل ) ( لم يتغير السعر الأساسي السابق ) 47 ر 0

الكيروسين ( لم يتغير السعر الأساسي السابق ) 64 ر 0

الأسعار أعلاه تشتمل على ضريبة القيمة المضافة.

ويمكن دخول موقع معرفة طريقة حساب سعر البنزين في السعودية عبر هذا الرابط (هنا).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :