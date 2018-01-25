طريقة سهلة لإضافة الـGif إلى قصص إنستجرام

المواطن - متابعة

أكدت شركة إنستجرام أنه يمكن الآن إضافة ملصقات GIF المرحة والمعبرة إلى أي صورة أو فيديو في قصصك.

وبالنسبة إلى الطريقة، فهي بعد تحديث التطبيق يجب إغلاقه بشكل كامل ثم فتحه من جديد، ثم اتجه إلى القصص وقم بإضافة صورة أو فيديو.

وستجد في أعلى الشاشة وجهًا مبتسمًا قم بالنقر عليه، وبعد النقر على الوجه المبتسم ستظهر لك مجموعة من الخيارات قم بالنقر على Gif.

وبعدها سيظهر مجموعة كبيرة من الرموز المتحركة التي يمكن إضافتها عن طريق الضغط عليها، ويمكن البحث داخل الرموز المتحركة عن أي شيء.

كما يمكن تكبير وتصغير الملصقات كما تريد واختيار المكان الذي تراه مناسبًا لها.







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