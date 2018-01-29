طريقة واحدة تُمكن الأهلي من العودة لصدارة الدوري

المواطن - محمد سمعه

يستعد النادي الأهلي لمواجهة نادي الشباب غدًا في إطار لقاءات الجولة ال19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

ويسعى الراقي، بقيادة مدربه الأوكراني سيرجي ريبروف، إلى تحقيق الفوز والنقاط الثلاث على نادي الشباب من أجل العودة إلى صدارة دوري المحترفين.

وتُوجد طريقة واحدة فقط تُمكن الأهلي من العودة إلى صدارة دوري المحترفين وهي الفوز على الشباب في مقابل خسارة الهلال أمام الرائد غدًا.

ويريد الراقي الفوز في كل مبارياته المقبلة والحصول على أكبر عدد من النقاط؛ أملًا في نيل لقب الدوري والغائب عن صفوف الفريق منذ موسم 2015-2016.

يتواجد الأهلي في المركز الثاني برصيد 34 نقطة وبفارق نقطتين عن نادي الهلال.







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