طفل يخرج من جثة والدته بعد 10 أيام من وفاتها!

المواطن- متابعة

وضعت امرأة متوفاة طفلها بعد 10 أيام من وفاتها داخل تابوتها في جنوب إفريقيا، واكتُشف الأمر بشكل مفاجئ خلال مراسم جنازتها.

وخرج رضيع ميت من رحم أمه بعد 10 أيام على وفاتها في جنوب شرق جنوب إفريقيا، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

واشتكت الراحلة نومفيليسو نوماسونتو مدوي (33 عامًا)، من ضيق مفاجئ في التنفس، عندما كانت في منزلها بقرية متهايسي بجنوب إفريقيا، إلا أنها توفيت بعد أيام قليلة، فتسلمت إحدى الشركات المكلفة بالدفن والجنازة جثتها.

إلا أنه في اليوم السابق للجنازة وبعد 10 أيام من وفاتها، لاحظ الموظفون أن رضيعًا ميتًا ظهر بين ساقي المرأة، وعثر العاملون في صالة الجنازة على الطفل حديث الولادة، وأصيبوا بصدمة كبرى.

قال صاحب صالة الجنازة ليندوكوهل فونديل ماكالانا لصحيفة “تايمز لايف”: “صدمنا ولم يكن لدينا حتى الوقت للنظر في جنس الطفل”، وأضاف أنه عمل في هذه المهنة لأكثر من 20 عامًا، لكنه لم يسمع في حياته أن امرأة ميتة تلد.

وتم دفن الوليد والأم في تابوت كبير.







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