طقس اليوم.. سحب رعدية وأتربة وسماء غائمة جزئيًّا

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن الطقس المتوقع اليوم الخميس.

وقالت الأرصاد في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي: إن السماء لا تزال غائمة جزئيًّا اليوم الخميس مع فرصة لتكون السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، فيما يستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، خاصةً الأجزاء الشرقية منها.

وبالنسبة إلى البحر الأحمر، أوضحت الأرصاد أن الرياح تكون شمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 10- 35 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 40 كم/ ساعة على الجزء الجنوبي، فيما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وفي الخليج العربي تكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16- 36 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف.







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