طقس مستقر في إجازة نهاية الأسبوع.. والغبار يعود الأحد على هذه المناطق

رجَّحت هيئة الأرصاد، أن يكون طقس يومي الجمعة والسبت، مستقرًّا على معظم مناطق المملكة، مبيّنة أنَّ الرياح السطحية المثيرة للرمال والأتربة والغبار تنشط اعتبارًا من الأحد القادم على مناطق شمال وغرب المملكة.

وأشارت الهيئة، أنّه سيلي الرياح المثيرة للرمال والأتربة انخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على المناطق السالف ذكرها، ليمتد تأثيرها على مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة اعتبارًا من يوم الاثنين.

وبيَّنت، في بيانٍ لها الخميس 11 يناير/كانون الثاني الجاري، أنَّ “السماء تبقى غائمة جزئيًّا إلى غائمة على أجزاء من شمال وغرب وجنوب المملكة”، مناشدة المواطنين بالتزام الجميع بنشرات الطقس والتقارير والإنذارات الصادرة عنها.