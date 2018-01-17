طوارئ سعود الطبية تنقذ مصاباً تعرض لطعنات في القلب

المواطن - الرياض

نجحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة في مركز الإصابات في إنقاذ حياة مصاب ثلاثيني تعرض لعدة طعنات في المنطقة اليسرى من الصدر وأجزاء من القلب، وأجريت له عملية جراحية عاجلة.

وأفادت المدينة بأن العملية تمثلت في شق الصدر وإيقاف النزيف الناتج عن الإصابة القلبية، والتي أدت لوجود تكتل دموي، حيث تم إزالته وتنظيف المنطقة بشكل كامل، وتكللت العملية بالنجاح حيث غادر المريض المستشفى في حالة ممتازة.

وأوضحت المدينة بأن الحالة تلقت الرعاية الطبية من خلال فريق طبي مكون من: مركز الإصابات، قسم الطوارئ، قسم العمليات و قسم العناية المركزة.

يذكر أن مركز الإصابات يُعد مرجعاً طبياً في علاج مختلف الحوادث والإصابات، ويشهد حالياً نقلة تطويرية من خلال عدة برامج واتفاقيات بهدف تقديم أعلى معايير الجودة في خدمات الرعاية الصحية لمرضى الإصابات التي تصل للطوارئ.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :