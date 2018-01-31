طيران ناس يضيف طائرة بوينغ B767 إلى أسطول طائراته

المواطن - الرياض

أضاف طيران ناس، الناقل الجوي السعودي، طائرةً جديدة من طراز بوينغ B767 عريضة البدن إلى أسطول طائراته الذي وصل إلى 30 طائرة. ويعتبر هذا الأمر خطوةً جديدة واستراتيجية من طيران ناس للتحليق على متن طراز مختلف عن أسطول طائراته إيرباص A320، حيث تمكّن طائرة B767 طيران ناس من مواصلة أهدافه في خدمة الحجاج والمعتمرين والذين تحتاج أعدادهم إلى طائرات ذات مساحة مقعدية أكبر.

وتبلغ المساحة المقعدية لطائرة بوينغ B767 300 مقعد وتنطلق من جدة والمدينة المنورة إلى بغداد عبر إضافة رحلات جديدة لتصل إلى رحلتين يوميًا ابتداءً من 31 يناير 2018.

وكان طيران ناس قد بدأ رحلاته بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية بتاريخ 18 أكتوبر 2017، كأول ناقل جوي سعودي يصل برحلاته إلى العراق بعد انقطاع الرحلات لمدة 27 سنة.

ويمكن للراغبين بالسفر على طيران ناس الحجز على الرحلات من خلال وكلاء البيع أو الموقع الإلكتروني لطيران ناس أو تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.

وستخدم الرحلات الجديدة على طائرة بوينغ B767 بشكلٍ أساسي المسافرين بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية لأجل أداء مناسك الحج والعمرة.







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