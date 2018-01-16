عاجل .. آل الشيخ يعتمد مجلس إدارة النصر رسميًّا.. تعرف عليه

المواطن – مروة نبيل

أعلن حساب نادي النصر الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن اعتماد رئيس الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، تشكيل مجلس إدارة العالمي الجديد، برئاسة سلمان المالك.

وقال النصر في بيان، من قليل: “صدر مساء اليوم الثلاثاء موافقة تركي آل الشيخ على تشكيل مجلس إدارة النادي حتى نهاية الموسم الجاري، وثمنت إدارة العالمي لرئيس الهيئة العامة للرياضة ثقته في أعضاء المجلس وحرصه على أن تعمل الإدارة، وفق رؤية مستقبلية تحقق آمال وتطلعات كل محب وعاشق لهذا الكيان”.

وجاء في ختام بيان النصر: “داعين المولى عز وجل أن يوفقهم ويُسدد خطاهم للمساهمة في دفع مسيرة التطور والنماء للرياضة السعودية من خلال نادي كبير بحجم النصر العالمي”.

ويتكون مجلس إدارة النصر من: سلمان المالك، رئيس النادي، فهد بن سعد العجلان، في منصب نائب الرئيس، محمد المسبل، الأمين العام، محمد الشنيفي، أمين الصندوق، وفي منصب العضوية كل من: حسين العبدالوهاب، علي حمدان، بندر الحكير، منيف الحربي، وتركي المشيقح.







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