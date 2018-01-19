إعلان أسماء المرشحين على الوظائف التعليمية.. اليوم

المواطن - الرياض

من المقرر أن تعلن وزارة الخدمة المدنية، في وقت لاحق اليوم، عن أسماء الرجال المرشحين على الوظائف التعليمية.

وقال حمد المنيف، المتحدث باسم وزارة الخدمة المدنية: سيتم بعد قليل الإعلان عن أسماء المرشحين النهائية (رجال) من المتقدمين على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية، مع دعوتهم لمتابعة موقع وزارة التعليم وحساباتها ومتحدثها الرسمي على “تويتر”؛ لمعرفة إجراءات ومواعيد إجراء المقابلة الشخصية لهم، مع تمنياتنا للجميع بالتوفيق.

وكانت الخدمة المدنية قد أعلنت أمس أسماء المرشحات على الوظائف التعليمية، ودعتهم لمطابقة بياناتهم اعتبارًا من اليوم.







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