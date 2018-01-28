عاجل .. الاتحاد الإماراتي لكرة القدم يعلن مشاركة أنديته بالبطولة الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن أن أنديته ستشارك في بطولة دوري أبطال آسيا للعام الحالي .

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد الإماراتي عبر تويتر بيانا أكد فيه أنه متحفظ على قرار رفض اللعب ضد الأندية القطرية في ملعب محايد.

وكان اتحاد الكرة في الإمارات طلب من اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بخوض المباريات ضد الأندية القطرية على ملاعب محايدة بسبب الخلافات السياسية مع قطر.

وقوبل طلب الاتحاد الإماراتي بالرفض من قبل اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي.

وقرر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم مشاركة فرقه في بطولة دوري أبطال آسيا مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللزمة لسلامة البعثات الرسمية للفرق .







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