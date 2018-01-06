عاجل .. المستشار سعود القحطاني عن تحريض خلايا عزمي: الأوامر الملكية تُكَلّف السعودية ربع ميزانية قطر

المواطن ـ رقية الأحمد:

حذَّر المستشار في الديوان الملكي، الأستاذ سعود القحطاني، فجر السبت 6 كانون الثاني/يناير 2018، من مغبّة الوقوع ضحية تحريض خلايا عزمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صدور الأوامر الملكية.

وأوضح القحطاني، مشاركًا في وسم “كلنا سلمان كلنا محمد” على موقع “تويتر” للتدوينات القصيرة، أنَّ “خلايا عزمي يدخلون بمعرفات سعودية وهمية، ويقولون إنَّ الزيادة قليلة. قولوا لهم الحمد لله والشكر“.

وبيَّن أنَّ “أوامر اليوم تُكَلِّف الدولة أكثر من خمسين مليارًا سنويًّا، وهو ما يعادل حوالي 25% من ميزانية قطر. لو حي غرناطة دولة (وهو ضعف مساحتهم)، وعندهم ربع غازهم، كان بنوا رصيف ذهب والذي يليه من الماس”، في إشارة لسوء إدارة الدولة القطرية وتنظيم الحمدين للأموال القطرية، التي هي حق أساسي للشعب.







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