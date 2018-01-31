النصر يعلن رحيل كونتيروس رسميًا

المواطن – مروة نبيل

قرر مجلس إدارة نادي النصر، قبل قليل، إلغاء عقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدرب غوستافو كونتيروس.

وجاء ذلك في ظل ما تحقق من نتائج للفريق الأول لكرة القدم، والتي لم تكن في مستوى طموح وتطلعات إدارة العالمي وجماهيره، وذلك وفقًا لحساب نادي النصر الرسمي على “تويتر”.

وثمن مجلس إدارة نادي النصر جهود غوستافو وجهازه المعاون التي بذلوها طوال فترة عملهم بالعالمي، وتمنى لهم التوفيق في الخطوة المقبلة.

وكان نادي النصر قد تلقى هزيمة مفاجئة أمام التعاون، في الجولة الـ19 من الدوري السعودي للمحترفين، ليكتفي بالمركز الرابع برصيد 27 نقطة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :