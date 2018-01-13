بالاسماء .. الخدمة المدنية تدعو 1464 متقدمًا على الوظائف التعليمية لمطابقة بياناتهم اعتبارًا من غدًا

المواطن - الرياض

دعت وزارة الخدمة المدنية (1464) متقدمًا على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية(رجال) والمعلنة بتاريخ 20 – 4 – 1439هـ لمطابقة بياناتهم لدى أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك اعتبارًا من يوم غد الاحد وحتى الساعة 3 عصرًا من يوم الثلاثاء القادم مصطحبين معهم ما يأتي:

1. أصل الهوية الوطنية.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحًا فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوياً.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولا منه عن رغبته في التوظيف كما أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

أسماء المدعوين هنا







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