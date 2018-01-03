تحدث عن العلاوة السنوية.. وزير المالية: لا عودة للرواتب بالتقويم الهجري

المواطن - الرياض

أكد وزير المالية، محمد الجدعان، أنه يتفهم القلق لدى الموظف العام من توقف العلاوة السنوية، موضحًا أنه يحس بالمعاناة وأيضًا بالفوائد القادمة لأن هناك إصلاحات تتم في المملكة.

وتابع الجدعان أن الموظف في القطاع العام الذي يعمل ويجتهد ومن المهم وضع تحفيز له وتمكينه من آداء عمله بكفاءة عالية وتوفير تدريب لازم له، مشيرًا إلى أن هناك مئات الآلاف من الموظفين يعملون بإخلاص وتفاني وهؤلاء يستحقون كل الدعم.

وأوضح أن إصلاحات وزارة الخدمة المدنية ستعيد هيكلة جميع هذه المسائل.

كما تحدث وزير المالية عن الرواتب، وقال إنه لا عودة للرواتب للتقويم الهجري، لافتًا إلى أن هناك اختلاف فقط 11 يومًا بالسنة الواحدة.







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