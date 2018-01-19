عاجل.. جامعة الإمام تعلن تمديد التسجيل إلى الخميس المقبل

أعلن المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أ. أحمد الركبان، لطلاب وطالبات الجامعة، اليوم الجمعة 19 كانون الثاني/يناير الجاري، أنَّ الجامعة أجرت بعض العمليات الفنية الطارئة والضرورية لحماية النظام الآلي الخاص بالخدمات الذاتية، جراء الاشتباه بمحاولات الدخول العالية غير النظامية عليه؛ ما أدى لبطءٍ في الخدمات الذاتية.

وبيَّن أ. الركبان أنه “عادت الخدمة لطبيعتها بحمد الله دون التأثير على النظام أو البيانات، وتمكن من إتمام التسجيل أكثر من ثمانية آلاف طالب من أصل أحد عشر ألف طالب (موعد تسجيلهم اليوم)”.

وكشف الركبان أنَّ “معالي الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل، مدير الجامعة عضو هيئة كبار العلماء، حريص على أن تكون مدة تسجيل المقررات والتحويل وإعادة القيد كافية لتلبية رغبات الطلاب والطالبات، وتجاوزًا لهذا الخلل الطارئ ورغبة من معاليه منح الوقت الكافي للطلاب والطالبات بالتنسيق مع العمادات المختصة، أكد -حفظه الله- تمديد مدة التسجيل حتى ظهر الخميس القادم بعون الله”.

وأشاد معالي الدكتور مدير الجامعة، بدعم القيادة الرشيدة، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهم الله- للجامعة وطلابها، شاكرًا معاليه لسعادة عميد القبول والتسجيل د. سليمان العنقري ولسعادة د. وليد الجندل عميد تقنية المعلومات وزملائهما على حرصهم وعملهم الدؤوب على مدار الساعة لخدمة الطلاب والطالبات، متمنين لطلاب وطالبات الجامعة كل التوفيق والنجاح.