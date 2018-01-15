عاجل.. رابط وتفاصيل الاستعلام عن الدفعة الأولى من سكني 2018

المواطن - الرياض

‏‫أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، قبل قليل، تفاصيل الدفعة الأولى من حملة سكني للعام الجاري 2018.

وشملت منتجات الدفعة الأولى من سكني في عام 2018 بالتفاصيل ما يلي:

• مجموع المستفيدين 19.481

• مجموع الوحدات السكنية 6.681

• الأراضي السكنية 4.500

• التمويل السكني 8.300.

وتتوزع المنتجات على مناطق المملكة كافة، بين أراضٍ مجانية مطورة، ووحدات سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، وتمويل مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.

رابط الاستعلام عن دفعة سكني الأولى في 2018 (هنا).







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