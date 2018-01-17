عاجل .. رصد 3 هزات أرضية تبعت زلزال المدينة

المواطن _ وليد الفهمي_ المدينة المنورة:

أوضح مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني زهران أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت 3 هزات أرضية تراوحت قوتها ما بين 0.95 – 0.75 درجة على مقياس ريختر تابعة للهزة الأرضية التي حدثت ظهر أمس، بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر وتبعد مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة.

وأوضح أنه لم يتم الشعور بهذه الهزات نظراً لصغر قوتها.

وقال إن الهيئة تراقب عن كثب النشاط الزلزالي في المنطقة، مطمئنًا المواطنين بعدم الخوف والهلع لأنها هزات صغيرة وغير مؤثرة.







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