عاجل .. ساما ترد على اقتطاع البنوك دعم حساب المواطن

أعادت مؤسسة النقد العربي السعودي التأكيد على عدم أحقية البنوك في الحجز على دعم حساب المواطن بالنسبة للمستحقين.

وقالت ساما في بيان عاجل لها قبل قليل : أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي في تعميمها رقم 391000044874 وتاريخ 17 / 04 / 1439هـ على عدم حسم أو استقطاع أي مبالغ من مستحقات المستفيدين من برنامج حساب المواطن لقاء أي حجوزات قضائية أو غيرها من الحجوزات التي تصدر من قضاة التنفيذ.

كما شددت المؤسسة في تعميمها على ضرورة العمل بموجبه من تاريخ صدوره مع رفع الحجوزات التي سبق إيقاعها على مستحقات المستفيدين من حساب المواطن وبصفة عاجلة. ​