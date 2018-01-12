عاجل.. سلطان بن فهد بن سلمان يتدخل لعلاج شاب في عسير لدغه كائن بحري فأصابه بمرض غريب

المواطن - عبدالرحمن دياب

أوضح الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب محمد العسيري، أن الأمير سلطان بن فهد بن سلمان رئيس الاتحاد السعودي للغوص بادر بالاتصال بوالد المصاب بلدغه حيوان بحري غريب لترتيب علاجه.

وتابع “شكرًا أبا فهد، اتحاد الغوص معك في أيدٍ أمينة”، كما وجه رسالة إلى وزارة الصحة بقوله “المراكز الساحلية بحاجة لتدريب بعض منسوبيها “.

وتعرض شاب للدغة من حيوان بحري غريب في شاطئ المعجز بالشقيق أدت لتغير لون جلده إلى اللون الأسمر وظهور فقاعات به.

وبحسب والد الشاب، تم نقل المصاب إلى مستشفى الدرب العام ثم إلى مستشفى عسير المركزي والذي يباشر الحالة حاليًا.







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